Verstappen crava Pole do GP de Miami e se aproxima de recorde de Ayrton Senna

Atual tricampeão mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, cravou a Pole Position do GP de Miami e segue convertendo sua dominância na categoria em números impressionantes.

Com o P1 deste sábado (4), Verstappen chegou a sua 38ª Pole na carreira, mas mais do que isso, a sua 7ª Pole consecutiva, o que o deixa a apenas uma de distância do recorde absoluto de Ayrton Senna, que conseguiu 8 Poles em sequência, entre o GP da Espanha de 1988 e o GP dos EUA de 1989.

Sendo assim, Verstappen pode igualar o feito do brasileiro no GP da Emilia-Romagna, que acontece entre 17 e 19 de maio, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, o mesmo onde Senna faleceu em 1994, no mês em que se completam 30 anos da morte do ídolo brasileiro.

Top 6 sequências de Pole Position