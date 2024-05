Pernambucano Sub-20: Náutico abre o placar mas Santa Cruz arranca empate no Clássico das Emoções

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em final de semana sem jogo profissional do Náutico e do Santa Cruz, foi a vez das categorias de base atrair os holofotes dos Alvirrubros e Tricolores. O Clássico das Emoções, que aconteceu neste domingo (5) pelo Campeonato Pernambucano Sub-20, terminou empatado em 1 a 1.

O duelo aconteceu no Estádio do Arruda, que contou com a presença de centenas de torcedores da Cobra Coral nas arquibancadas.

Na partida, o Timbu saiu na frente com um golaço de Thalissinho no início do primeiro tempo. Mas o Tricolor reagiu ainda na primeira etapa, após pênalti marcado a favor do Santa Cruz. Quadrado foi para a cobrança e deixou tudo igual.

O Náutico ainda teve um jogador expulso no segundo tempo, mas a Cobra Coral não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e o placar permaneceu o mesmo.

Com o resultado, o Timbu segue na liderança do Grupo A, enquanto o Santa Cruz - com um jogo a menos - está na 3ª colocação. Ambas equipes estão invictas.

Náutico "de folga" após jogo adiado

O elenco profissional do Náutico ganhou folga neste domingo após treino no último sábado (4). O Timbu acabou não entrando em campo neste final de semana após o duelo diante do Ypiranga-RS ter sido adiado pela CBF por causa das condições climáticas do Rio Grande do Sul.

O Náutico retorna aos gramados pela Série C do Campeonato Brasileiro no próximo domingo (12), diante da Ferroviária-SP, no Estádio Fonte Luminosa - em Araraquara-SP.

Sport bate América no Grito da República

A equipe sub-20 do Leão da Ilha também entrou em campo neste domingo. O Rubro-Negro bateu o América-PE por 2 a 1 e assumiu a liderança do Grupo B. Marcelo Henrique e Diego Costa marcaram para o Sport, enquanto Richard descontou para o Esmeraldino.