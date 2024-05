Resultado do jogo do São Paulo hoje (05): Veja o placar de Vitória x São Paulo na Série A

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O São Paulo entrou em campo neste domingo (5), diante do Vitória, em duelo válido pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Barradão, em Salvador-BA, é palco do confronto deste final de semana.

Vindo de vitória por 3 a 1 contra o Água de Marabá, pela Copa do Brasil, o Tricolor visitou o Vitória buscando se consolidade no Brasileirão. Com o resultado deste domingo, são duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Já o Vitória, que começou a rodada na zona de rebaixamento, busca virar a chave na Série A. Com uma partida jogada a menos, o Leão da Barra chegou na 5ª rodada com duas derrotas e um empate. Neste domingo, somou sua terceira derrota.

Placar de Vitória x São Paulo hoje (5)

O São Paulo abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo após Igor Vinícius cruzar na medida para Luciano, que deu um peixinho para balançar as redes.

A segunda etapa começou pegando fogo, com o Vitória deixando tudo igual no placar já aos 4 minutos. Willian Oliveira recebeu bola de escanteio e marcou para o Vitória.

Mas o Tricolor não deixou o Leão comemorar por muito tempo. Aos 7 minutos, Luciano recebeu cruzamento rasteiro e bateu de primeira para fazer o segundo do São Paulo.

Já aos 38 minutos da segunda etapa, foi a vez do zagueiro Ferraresi aproveitar sobra de bola para chutar forte para o gol e fazer o terceiro do clube paulista. O placar terminou 3 a 1 para o São Paulo.

Escalação do Vitória

Escalação do São Paulo

Próximos jogos

O São Paulo retorna aos gramados na próxima quarta-feira (8), a partir das 21h30 (de Brasília) em duelo diante do Cobresal. A partida é válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2024 e acontece no Estádio Zorros del Desierto, no Chile.

Fora das competições continentais, o Vitória volta a entrar em campo apenas no próximo domingo (12), diante do Vasco, pela 6ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 11h da manhã, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.