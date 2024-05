Resultado do jogo do Vasco hoje (05): Veja o placar de Athletico-PR x Vasco na Série A

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Vasco entrou em campo neste domingo (5) em duelo diante do Athletico-PR visando se reabilitar na Série A do Campeonato Brasileiro, mas acabou derrotado por 1 a 0 para o Furacão. A bola rolou na Ligga Arena, em Curitiba, pela 5ª rodada.

Ainda sem técnico, o Cruzmaltino retornou aos gramados querendo quebrar a sequência de derrotas no Brasileirão. Além da goleada sofrida contra o Criciúma por 4 a 0, na última rodada, o Vasco ainda foi derrotado pelo Fluminense e pelo Red Bull Bragantino. Na última quarta-feira, empatou em 0 a 0 com o Fortaleza pela Copa do Brasil.

Já o Athletico-PR, apesar de vir de derrota para o Ypiranga-RS na Copa do Brasil, vive situação melhor no Brasileirão. Com o resultado desta noite, são três vitórias, um empate e uma derrota, podendo até assumir a liderança da tabela em caso de tropeço do Botafogo nesta rodada.

Placar de Athletico-PR x Vasco hoje (5)

O Athletico-PR abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo após Erick receber bola na área e balançar as redes do Vasco. O duelo terminou 1 a 0 para o Furacão.

Escalação do Athletico-PR

Escalação do Vasco

Próximos jogos

O Athletico-PR retorna aos gramados já nesta quarta-feira (8), diante do Deportivo Rayo Zuliano, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 19h (de Brasília) no Estadio Nacional Brígido Iriarte, na Venezuela.

Já o Vasco, retorna aos gramados apenas no próximo domingo (12), em partida diante do Vitória pela 6ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 11h da manhã, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.