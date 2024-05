RESULTADO UFC 301: José Aldo retorna após quase dois anos; saiba resultado da luta contra Jonathan Martinez

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O UFC 301, realizado no Rio de Janeiro, no último sábado, teve como destaque o retorno de José Aldo, uma das lendas do MMA.

Após quase dois anos afastado, ele brilhou no octógono ao enfrentar Jonathan Martinez, surpreendendo ao anunciar que pode disputar um cinturão em vez de se aposentar, como era esperado.

O evento também contou com ótimas performances de Caio Borralho, Michel Pereira e Maurício Ruffy, que animaram a torcida.

José Aldo retorna após quase dois anos



José Aldo, ex-campeão dos pesos-penas, voltou ao octógono após uma longa pausa. Seu retorno foi marcado por uma vitória contundente sobre Jonathan Martinez, vencendo por decisão unânime dos juízes.

Durante a luta, Aldo mostrou seu jogo de boxe afiado, além de boas defesas contra as tentativas de queda do adversário. Após a vitória, Aldo declarou que pretende continuar lutando e talvez até disputar um cinturão.

“Estou muito feliz. Estava muito confiante, muito bem treinado. Jamais imaginava que ia voltar aqui, diante desse público maravilhoso e na cidade que amo. Agora o próximo passo é sentar com o Dana (White) e ver qual o próximo passo que tenho que dar. Eu falei que não seria minha última luta, quero chegar mais longe ainda. Quero ganhar outras lutas e quem sabe ser campeão”, disse Aldo.

Anthony Smith finaliza Vitor Petrino



No confronto entre o brasileiro Vitor Petrino e o experiente Anthony Smith, Petrino começou bem, mas acabou sendo finalizado no primeiro round por uma guilhotina.

Após o golpe, Smith comentou que sua experiência foi o fator decisivo para a vitória.

Michel Pereira domina Ihor Potieria



Michel Pereira, o "Paraense Voador", deu um show no octógono. Ele entrou com agressividade e rapidamente controlou a luta contra Ihor Potieria. Após um knockdown e suas famosas acrobacias, Michel encerrou a luta com uma guilhotina em pé, finalizando o oponente em apenas 54 segundos.

“Treinei muito e vim bem preparado para dar um show. Senti que poderia pegar naquela guilhotina por causa do golpe duro que dei nele. Sou o showman do UFC e estou pronto para qualquer um que o UFC colocar à minha frente”, declarou Michel Pereira.

Caio Borralho nocauteia Paul Craig



Caio Borralho, em uma sequência de cinco vitórias no UFC, enfrentou Paul Craig no card principal. Caio mostrou domínio na trocação, levando vantagem ao longo da luta. No segundo round, uma esquerda precisa levou Craig ao chão, resultando em um nocaute técnico aos 2 minutos e 10 segundos.

“Eu disse que ia nocautear ele, e não era meu ego falando. Foi a maneira mais inteligente de vencer, e deu certo”, comemorou Caio Borralho.

Destaque no card preliminar



O card preliminar contou com oito lutas, com seis vitórias brasileiras e duas derrotas. Maurício Ruffy, parceiro de treinos de Caio Borralho e estreante no evento, foi um dos destaques.

Ele nocauteou Jamie Mullarkey no primeiro round, demonstrando um ótimo jogo em pé e impressionando os fãs do UFC.

*Com informações de GE