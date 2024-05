Retrô marca nos acréscimos e conquista primeira vitória na Série D

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste domingo (5), o Retrô bateu a Juazeirense e conquistou sua primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Em partida válida pela 2ª rodada, a Fênix venceu por 1 a 0 após marcar nos acréscimos do segundo tempo. Renato Henrique foi o autor do gol da vitória.

Com o resultado, o Retrô soma quatro pontos pontos, já que estreou com empate sem gols diante do CSE, em Sergipe. A equipe pernambucana termina a rodada na 3ª colocaçao do Grupo D, a apenas dois pontos do líder ASA, que tem duas vitórias somadas.

A Fênix retorna aos gramados no próximo sábado (11), diante do Sergipe. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), em Aracajú-SE.

Veja o gol da vitória do Retrô

Petrolina tropeça fora de casa

Após empatar na estreia com o Jacuipense, dentro de casa, o Petrolina visitou o ASA e acabou tropeçando para a equipe de Arapiraca, que venceu a Fera Sertaneja por 1 a 0.

O Petrolina está na 7ª colocação, com apenas um ponto somado. A equipe sertaneja também retorna aos gramados no sábado (11), diante do Itabaiana. A bola rola a partir das 16h, horário de Brasília, em Petrolina.