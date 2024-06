Vini Jr, rumo à Bola de Ouro com a Copa América como escala

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com uma nova Liga dos Campeões da Europa já em mãos, o atacante Vinicius Junior pode encarar com total confiança seu próximo desafio: a Copa América (que será disputada de 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos) pelo Brasil, torneio que pode ser fundamental em sua corrida rumo à Bola de Ouro.

Conseguirá 'Vini' ser considerado o melhor jogador do ano e ganhará o cobiçado troféu da revista France Football, o prêmio individual mais importante do futebol mundial? A resposta vai demorar alguns meses, mas por enquanto ele parece estar na 'pole position'.

"Vinicius merece ganhar a Bola de Ouro, não há dúvida disso", disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, após a vitória na final.

Nessa decisão em Wembley, o jovem atacante brasileiro de 23 anos marcou o último gol contra o Borussia Dortmund, fechando o placar em 2 a 0, já aos 83 minutos. Foi o seu sexto gol nesta Liga dos Campeões, tornando-se o artilheiro da equipe na Liga dos Campeões.

Tudo isso depois de ter sido o herói da última Champions vencida pelo Real Madrid, em 2022, ao marcar o gol na vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool, no Stade de France, em Paris.

FAVORITISMO DE VINI JR.

Embora seja apontado por muitos como o favorito, Vinicius Jr respondeu com certa distância às perguntas sobre a premiação da France Football no sábado.

"A Bola de Ouro é um processo complicado. Acredito nas pessoas que estão perto de mim, ao meu redor, elas me dizem que sou o melhor e eu acredito nelas", disse ele à televisão espanhola.

O seu gol foi com um pé esquerdo preciso na área, após receber uma assistência do inglês Jude Bellingham, o outro apontado como sério candidato na corrida à sucessão do argentino Lionel Messi na Bola de Ouro.

"Isso realmente não me preocupa", garantiu Bellingham no início da semana, no 'Media Day' do Real Madrid, por ocasião da final de Londres. "Posso entreter, mas ninguém faz isso melhor do que Vinicius", acrescentou.

Na final, Vini Jr foi um dos jogadores mais perigosos da sua equipe, principalmente no segundo tempo, em que o Real Madrid acordou depois de uma primeira etapa apática.

No caminho até este título da Liga dos Campeões, o papel do brasileiro foi fundamental no jogo de ida das semifinais em Munique, contra o Bayern, onde marcou dois gols que permitiram ao seu time empatar em 2 a 2 na Alemanha e evitar a pressão na partida de volta.

A conquista de títulos costuma ser um critério que se leva em conta para estas premiações individuais e os jogadores do Real Madrid obtiveram enormes argumentos a favor deles, com esta Champions e também com o título da Liga Espanhola. O alemão Toni Kroos, que no sábado se despediu do clube merengue e do futebol de clubes, também parece estar na disputa.

NOVOS TESTES

Agora os torneios de seleções podem ajudar um ou outro a conseguir um reforço que pode ser definitivo. Bellingham disputará pela Inglaterra a Eurocopa (de 14 de junho a 14 de julho), assim como Kroos com a anfitriã Alemanha.

Mas no Brasil, onde a missão da sua seleção é reconquistar a Copa América, a opinião é de que a Bola de Ouro deveria, de qualquer forma, ir para Vinicius.

"De todos os jogadores envolvidos nas duas competições [Copa América e Eurocopa], Vini é quem teve um ano de maior equilíbrio", analisou o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, durante uma recente partida beneficente.

"Por tudo o que ele fez, seria uma grande surpresa se ele não ganhasse a Bola de Ouro", disse o treinador.

Em declarações à ESPN antes da final europeia de sábado, o ex-lateral-direito Cafu foi claro na sua aposta na próxima premiação: "Vinicius".

"Para mim ele é o melhor do mundo", observou sem hesitar o capitão do penta de 2002.

O Brasil não ganha a Bola de Ouro desde 2007, quando Kaká foi eleito o melhor do mundo.

Com Vini, a figura do jovem jogador que também se tornou símbolo da luta contra o racismo nos estádios também seria recompensada.

Por esta razão, a Fifa atribuiu a ele no ano passado o Prêmio Sócrates, que recompensa aqueles que tenham feito contribuições para uma sociedade mais justa.