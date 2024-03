Corinthians na Sul-Americana: Saiba quais equipes poderão enfrentar o Timão na fase de grupos do torneio continental

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Fora da fase final do Campeonato Paulista, o Corinthians conhecerá seus adversário da fase de grupos da Sul-Americana na noite desta segunda-feira (18). O sorteio iniciará às 20h (horário de Brasília), em Luque, no Paraguai.

O Timão estará no pote A, assim como o Cruzeiro, Internacional e Cruzeiro. O clube comandado por António Oliveira, iniciará sua trajetória em busca do título inédito.

Abaixo, confira quais equipes podem enfrentar o Corinthians na fase de grupo, caso sejam sorteados.

Pote 2 (Fortaleza fora)

Argentinos Juniors, Independiente Medellín-COL, Delfín-EQU, Unión La Calera-CHI, Danubio-URU, Metropolitanos-VEN e Coquimbo Unido-CHI.

Pote 3 (Cuiabá fora)

Universidad Católica-EQU, Universidad César Vallejo-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Nacional Potosí-BOL, Belgrano-ARG, Racing-URU e Sportivo Ameliano-PAR.

Pote 4 (Bragantino fora)

Nacional-PAR, Always Ready-BOL, Sportivo Trinidense-PAR, Real Tomayapo-BOL, Alianza-COL, Deportivo Garcilaso-PER e Rayo Zuliano-VEN.

Vale ressaltar que o Timão não poderá enfrentar equipes do mesmo país na primeira fase da competição.

Onde assistir o sorteio?

O torcedor que quiser acompanhar a transmissão do sorteio e descobrir com antecedência quais serão os adversário do Corinthians na Sul-Americana, poderão acessar pela ESPN, TV fechada, Paramount+ e Star+, serviços de streaming. Outra opção é assistir pelo canal da ESPN Brasil, no Youtube.

Data das partidas