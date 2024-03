Onde assistir Flamengo x Fluminense hoje (16) ao vivo: Vai passar na Band? Saiba horário, escalações e onde vai passar ao vivo o Fla-Flu pelo Carioca

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Flamengo e Fluminense entram em campo na noite deste sábado (16/03), para duelarem às 21h (horário de Brasília), confronto disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto será válido pela partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca. No primeiro embate, o Mengão venceu por 2 a 0.

Vivendo um ótimo momento da temporada, o Flamengo que chega com a vantagem, colocará força máxima em campo e ainda terá o maior número de torcedores nas arquibancadas para confirmar sua vaga na grande final.

Precisando reverter o placar agregado, o Fluminense vai precisar se reinventar em campo, visto que não terá dois dos seus principais jogadores, Ganso e Cano, mas para isso, precisa surpreender o adversário para vencer o duelo.



Onde assistir

A partida entre Fluminense e Flamengo que acontece na noite deste sábado (16), será transmitida ao vivo pela Band, TV aberta, BandSports, TV fechada e Canal Goat, no Youtube.

Dados da partida

Horário: 21h (horário de Brasília).



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro.



Maracanã, no Rio de Janeiro. Árbitro da partida: Wagner Nascimento Magalhães.

Wagner Nascimento Magalhães. Árbitro do VAR: Rodrigo Nunes de Sá.

Árbitro do VAR: Rodrigo Nunes de Sá.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Fluminense: Fábio; Guga, Manoel, André, Marcelo; Martinelli, Lima, Renato Augusto; Arias, Keno e John Kennedy.