Jogos do Flamengo na Libertadores: Confira as datas e adversário do Mengão na fase de grupos da Libertadores

Equipe treinada pelo técnico Tite irá sofrer com as altas altitudes, incluindo na estreia

O Flamengo conheceu nesta segunda-feira (18), qual caminho irá percorrer em busca do título da Libertadores. O sorteio que aconteceu em Luque, no Paraguai colocou a equipe rubro-negra no Grupo E da competição, ao lado de: Bolívar, Millonarios-COL e Palestino-CHI. Na estreia, a equipe de Tite irá encarar mais um adversário, a altitude.

O primeiro jogo do Flamengo acontecerá dias após o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, porém o mais difícil para a equipe do Mais Querido será a localização, visto que o Estádio El Campín, em Bogotá fica a 2.552 metros de altitude.

Confira abaixo os jogos e possíveis datas do Flamengo na fase de grupos da Libertadores

1ª rodada (2 a 4 de abril): Millonarios x Flamengo;

2ª rodada (9 a 11 de abril): Flamengo x Palestino;

3ª rodada (23 a 25 de abril): Bolívar x Flamengo;

4ª rodada (7 a 9 de maio): Palestino x Flamengo;

5ª rodada (14 a 16 de maio): Flamengo x Bolívar;

6ª rodada (28 a 30 de maio): Flamengo x Millonarios.

Adversários do Flamengo na Libertadores

Bolívar: Líder do Campeonato Boliviano, o Bolívar fará com que a altitude seja mais um adversário que o Flamengo deve temer, além de contar com o atacante Bruno Sávio, que promete surpreender.

Na última temporada, a equipe chegou às quartas de final, sendo eliminado pelo Internacional-RS.

Millionarios: Vivendo um momento dificíl na competição nacional, a equipe dos Millos contará com o meia Daniel Ruiz, uma das promessas do futebol colombiano, além da altitude como principal arma secreta.

Na última temporada, o time foi eliminado nas oitavas de final para o Atlético-MG.