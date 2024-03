Onde assistir os jogos do Flamengo na Libertadores? Saiba dia, horário, local e onde assistir todos os jogos do Mengão na fase de grupos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os torcedores do Flamengo podem começar a ser organizarem para acompanhar os jogos do time na Libertadores, já que a Conmebol divulgou todas as informações da fase de grupos da competição continental. A equipe comandada pelo técnico Tite, estreará fora de casa no dia 02 de abril.

Abaixo, confira todas as informações dos jogos do rubro-negro carioca na primeira fase da Libertadores 2024.

Jogos do rubro-negro no Grupo E

02/04: Millonarios x Flamengo às 19h (horário de Brasília) - ESPN e Star+.

10/04: Flamengo x Palestino às 21h30 (horário de Brasília) - Globo e Paramount+.

24/04: Bolivar x Flamengo às 21h30 (horário de Brasília) - Globo e Paramount+.

07/05: Palestino x Flamengo às 21h (horário de Brasília) - ESPN e Star+.

15/05: Flamengo x Bolivar às 21h30 (horário de Brasília) - Globo e Paramount+.

28/05: Flamengo x Millonarios Às 21h (horário de Brasília) - ESPN e Star+.

Onde serão disputados os jogos do Flamengo?

Todos os jogos do Mengão na fase de grupos da Libertadores como mandante acontecerão no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já a equipe comandada pelo técnico Tite terão pela frente o desafio de jogar na altitude, incluindo a estreia que será disputado em Bogotá.

Veja abaixo onde vai ocorrer as demais partidas;

Millonarios x Flamengo - El Campin, em Bogotá

Flamengo x Palestino - Maracanã, no Rio de Janeiro;

Bolivar x Flamengo - Estádio Hernando Siles, em La Paz;

Palestino x Flamengo - Estádio Municipal de La Cisterna, em Santiago;

Flamengo x Bolivar - Maracanã, no Rio de Janeiro;ç

Flamengo x Millonarios - Maracanã, no Rio de Janeiro.

LIBERTADORES 2024: SAIBA quando COMEÇA e TERMINA!