Flamengo x Santos ao vivo hoje (29): Saiba horário, escalações e onde assistir ao Brasileirão Feminino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A equipe do Flamengo recebe o time feminino do Santos, no estádio Luso Brasileiro, às 15h (horário de Brasília), nesta segunda-feira (29).

As Malvadonas se encontram na 12 posição do campeonato com apenas 5 pontos em 6 partidas, tendo apenas 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas.

Já, as Sereias da Vila estão na décima posição, com 7 pontos. A equipe possui apenas 2 vitória, 1 empates e 3 derrotas.

Dados da partida

Data: Segunda-feira, 29 de abril de 2024;

Segunda-feira, 29 de abril de 2024; Horário: 15h (horário de Brasília);

15h (horário de Brasília); Local: estádio Luso Brasileiro

Saiba onde assistir Flamengo x Santos ao vivo

A partida desta segunda-feira (29), entre Flamengo (F) e Santos (f) terá como opção de transmissão o canal fechado da SporTV.

Prováveis escalações

FLAMENGO

Gabi Barbieri, Monalisa Belém, Thaís Regina e Day Silva; Gisseli, Jucinara Paz, Djeni e Duda Francelino; Crivelari, Darlene Reguera e Cristiane. Técnico: Mauricio Salgado.

SANTOS

Olivia McDaniel; Lívia Mathias, Camila, Jana, e Aldana Narváez; Dani Silva, Suzane Pires, Larissa Vasconcelos e Ketlen; Thaisinha e Carol Baiana. Técnico: Gláucio Carvalho.

Arbitragem