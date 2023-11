FÓRMULA 1: Verstappen coloca seu nome na história, mas não supera Hamilton, que lidera com folga tabela; confira todas as informações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Marcado na história! Vivendo uma temporada brilhante, Max Verstappen venceu 17 das 20 corridas disputada e ainda pode continuar surpreendendo nas últimas etapas que vão ocorrer neste final de ano. Aos 25 anos, o holandês é o quarto maior vencedor de GPs, com 52 conquistas.

A ponta do ranking fica por conta do heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, com 103 vitórias ao longo da sua carreira. Em seguida aparece os nomes de Michael Schumacher e Sebastian Vettel, dois outros fenômenos do automobilismo. Para quem sentiu falta de um brasileiro, pode ficar tranquilo, já que o ídolo nacional, Ayrton Senna aparece na sexta colocação.

Confira o ranking dos pilotos com mais vitórias em corridas da F1

Lewis Hamilton - 103 vitórias

Michael Schumacher - 91 vitórias

Sebastian Vettel - 53 vitórias

Max Verstappen - 52 vitórias

Alain Proest - 51 vitórias

Ayrton Senna - 41 vitórias

Fernando Alonso - 32 vitórias

Nigel Mansell - 31 vitórias

Jackie Stewart - 27 vitórias

Jim Clark e Niki Lauda - 25 vitórias