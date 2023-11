Formula 1: Ferrari muda cores para Las Vegas e branco ganha destaque; veja imagens

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Buscando estrear bem no Grande Prêmio de Las Vegas, nova etapa da Fórmula 1, a Ferrari promete ser fantástica na pista e para isso, apostou em um novo visual para disputar a corrida que acontece entre os dias 16 e 18 de novembro, no Las Vegas Street Circuit.

Para a penúltima etapa da temporada, a escuderia italiana de Charles Leclerc e Carlos Sainz, adotou um novo esquema de cores prevalecendo o vermelho e branco, sem adicionar seus habituais detalhes em amarelo.

Neste novo carro, o principal destaque fica por conta da asa traseira, branca com detalhes pretos. Aliás, o branco irá prevalecer na asa dianteira e na barbatana sobre o motor, sendo outras novidades da Ferrari.

Confira as fotos do novo carro da Ferrari

Novo carro da Ferrari - Via redes sociais: @f1 Novo carro da Ferrari - Via redes sociais: @f1 Novo carro da Ferrari - Via redes sociais: @f1

No vídeo de lançamento postado pela equipe italiana, Leclerc comemora a novidade: “Eu gosto disso. Eu gosto do branco”. Já Sainz é mais categórico mencionando que o carro agora está "à moda antiga”.

Mudanças da Ferrari

A escuderia já havia feito uma mudança provisória no visual dos seus carros, durante o GP da Itália. As cores que irão predominar em Vegas, também será aplicada nas vestes dos pilotos, que passarão a usar macacões em vermelho e branco, com sapatilhas brancas.

