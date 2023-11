Fórmula 1: Pilotos abandonam pistas de corridas para se aventurar em novo esporte; confira todas as informações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Destaques nas pistas durante as etapas da Fórmula 1, alguns pilotos darão um tempo neste mundo automobilístico para se aventurar em um novo esporte, o golfe. Nomes como: Lando Norris, da MC Laren, Pierre Gasly, da Alpine, Carlos Sainz, da Ferrari e Alexander Albon, na Willians, serão as novas estrelas da Netflix.

Na próxima terça-feira, 14 de novembro, os pilotos citados irão competir no "Netflix Cup", torneio de golfe que será transmitido ao vivo e exclusivamente pelo serviço de streaming.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netflix US (@netflix)

Em um vídeo divulgado, o streaming revelou os parceiros dos pilotos, todos atletas profissionais de golfe, como: Max Homa, Rickie Fowler, Collin Morikawa e Justin Thomas. A intenção deste evento é combinar as habilidades de corrida, com tacadas fortes e precisas de golfe, proporcionando aos fãs um nova forma de ver os pilotos fora da sua zona de conforto.

Mas como está troca é temporária, os pilotos retornam as pistas para o Grande Prêmio de Las Vegas, que acontece entre os dias 17,18 e 19 de novembro. As corridas serão transmitidas à noite no Brasil.

Os MAIORES ATLETAS de todos os tempos e as conquistas que eles alcançaram