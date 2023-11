TEM FÓRMULA 1 HOJE, 12/11? Veja quando será a próxima CORRIDA DE FÓRMULA 1 e o CALENDÁRIO

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste domingo (12), milhares de fãs do circuito procuram se "tem Fórmula 1 hoje".

No dia 5, no GP do Brasil, Max Verstappen (Red Bull) ficou em primeiro lugar e somou 25 pontos. O piloto foi seguido por L. Norris, da Mc Laren, com 19 pontos. Fernando Alonso ocupou a terceira posição com 15 pontos.

A seguir, veja detalhes da próxima corrida de Fórmula 1.

FÓRMULA 1

A próxima corrida de Fórmula 1 acontecerá no GP de Las Vegas, no domingo, dia 19 de novembro, às 3 da madrugada, sem sprint.

O circuito de rua de Las Vegas, nos Estados Unidos, é inédito e tem 6.201 m, com 50 voltas.

Verstappen é tricampeão mundial antecipado e soma 524 pontos. A Red Bull é bicampeã antecipada com 782 pontos.

Em seguida, Pérez surge na luta pelo segundo título com 258 pontos e Lewis Hamilton, com 226 pontos.

CALENDÁRIO FÓRMULA 1 2023

29 de outubro - GP do México - 17h;

05 de novembro - GP de São Paulo - 14h;

19 de novembro - GP de Las Vegas - 03h;

26 de novembro - GP de Abu Dhabi - 10h.