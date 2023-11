FÓRMULA 1: F1 2023 será gratuito para todos os jogadores do Mundo; confira todos os detalhes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Etapa em Vegas será disputada à noite, sendo de madrugada no Brasil

O Grande Prêmio de Las Vegas marca seu o retorno no calendário da Fórmula 1, após 41 anos sem receber provas do maior evento aumobilístico do Mundo. Para comemorar essa volta triunfal, a Eletronic Arts irá realizar um celebração que promete agitar a penúltima etapa.

Uma parte importante para essa festa será a disponibilização gratuita do famoso jogo F1 2023, durante os dias da prova na cidade americana para todos os jogadores espalhados pelo Mundo. Essa é uma oportunidade imperdível para quem deseja aproveitar essa chance imperdível de dirigir em Vegas.

O jogo pode ser disputado em várias plataformas, incluindo PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Os jogadores que cooperarem nessa nova e irresistível experiência, serão recompensados com XP em dobro em muitos modos de jogo, assim como surpresas emocionantes durante as partidas.

Mas para animar seus jogadores, eventos importantes da Fórmula 1 acontecerão antes mesmo do início da etapa, que colocarão a interação dos fãs com os pilotos Charles Leclerc e Lewis Hamilton, além de oferecer itens exclusivos que podem ser adquiridos gratuitamente, bastando apenas fazer login diário no jogo, entre 16 a 18 de novembro.

