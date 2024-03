Classificação da Fórmula 1 2024: Veja pontuação do Campeonato de Pilotos e Construtores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Max Verstappen venceu o GP da Arábia Saudita e conquistou sua segunda vitória em duas corridas na temporada, fazendo também uma nova dobradinha com Sergio Pérez, que terminou em 2°, indicando que a Red Bull deve seguir dominante na Fórmula 1 em 2024.

Na disputa pelas posições seguintes do grid, a corrida em Jedá serviu para consolidar ainda mais a Ferrari como segunda equipe competitiva nessas duas etapas.

Além de um novo pódio, desta vez, com Charles Leclerc, a equipe italiana conquistou ainda um 7° lugar com o estreante Oliver Bearman, de apenas 18 anos, que substituiu Carlos Sainz de última hora após o espanhol sofrer uma crise de apendicite e ter que ser submetido a uma cirurgia.

McLaren, Aston Martin e Mercedes aparecem na sequência na briga por alcançar a Ferrari na briga pelo vice-campeonato.

Se tudo isso irá se manter ou como a "roda do poder" da Fórmula 1 irá girar, descobriremos apenas daqui a duas semanas no GP da Austrália, que volta ao formato tradicional, com sessões acontecendo na sexta, sábado e domingo, no horário local.

Confira, a seguir, a classificação atualizada da Fórmula 1 2024, bem como os horários do GP da Austrália e o calendário completo.

Classificação da Fórmula 1 2024

Pilotos



Max Verstappen (Red Bull) - 51 pontos

Sergio Perez (Red Bull) - 36 pontos Charles Leclerc (Ferrari) - 28 pontos George Russell (Mercedes) - 18 pontos Oscar Piastri (McLaren) - 16 pontos Carlos Sainz (Ferrari) - 15 pontos Fernando Alonso (Aston Martin) - 12 pontos

Lando Norris (McLaren) - 12 pontos Lewis Hamilton (Mercedes) - 8 pontos Oliver Bearman (Ferrari) - 6 pontos Nico Hülkenberg (Haas) - 1 ponto

Lance Stroll (Aston Martin) - 1 ponto Alexander Albon (Williams) - 0 ponto

Guanyu Zhou (Kick Sauber) - 0 ponto Kevin Magnussen (Haas) - 0 ponto Daniel Ricciardo (RB) - 0 ponto Esteban Ocon (Alpine) - 0 ponto

Yuki Tsunoda (RB) - 0 ponto

Logan Sargeant (Williams) - 0 ponto

Valtteri Bottas (Kick Sauber) - 0 ponto

Pierre Gasly (Alpine) - 0 ponto

Construtores



Red Bull - 87 pontos Ferrari - 49 pontos McLaren - 28 pontos

Mercedes - 26 pontos Aston Martin - 13 pontos Haas - 1 ponto

Williams - 0 ponto

Kick Sauber - 0 ponto

RB - 0 ponto

Alpine - 0 ponto

Dias e horários do GP da Austrália 2024

Quinta-feira (21/03)

Treino Livre 1: 22h30, horário de Brasília - Bandsports

Sexta-feira (22/03)



Treino Livre 2: 2h da madrugada, horário de Brasília - Bandsports

Treino Livre 3: 22h30, horário de Brasília - Bandsports

Sábado (23/03)

Qualificação: 2h da madrugada, horário de Brasília - Bandsports



Domingo (24/03)

Corrida: 1h da madrugada, horário de Brasília - Band

Ficha da corrida

Corrida: GP da Austrália - 3ª corrida Temporada 2024 da Fórmula 1



GP da Austrália - 3ª corrida Temporada 2024 da Fórmula 1 Local: Albert Park, em Melbourne

Albert Park, em Melbourne Percurso: 5.278 km

5.278 km Número de curvas: 14

14 Pontos de DRS: 4

4 Número de voltas: 58 voltas

58 voltas Data: 24/03



24/03 Horário: 1h da madrugada, horário de Brasília

1h da madrugada, horário de Brasília Transmissão: Band, Bandsports, Bandplay e F1TV





Calendário da Fórmula 1 2024

A temporada de 2024 contará com o número recorde de 24 corridas, sendo 6 delas como formato sprint, confira:

Fevereiro



GP do Bahrein - 29/02 a 02/03



Março



GP da Arábia Saudita - 07/03 a 09/03



- 07/03 a 09/03 GP da Austrália - 22/03 a 24/03



Abril



GP do Japão - 05/04 a 07/04



- 05/04 a 07/04 *GP da China - 19/04 a 21/04



Maio

*GP de Miami - 03/05 a 05/05



- 03/05 a 05/05 GP da Emilia-Romagna - 17/05 a 19/05



- 17/05 a 19/05 GP de Mônaco - 24/05 a 26/05



Junho

GP do Canadá - 07/06 a 09/06



- 07/06 a 09/06 GP da Espanha - /06 a 23/06



- /06 a 23/06 *GP da Áustria - 28/06 a 30/06



Julho



GP da Inglaterra - 05/07 a 07/07



- 05/07 a 07/07 GP da Hungria - 19/07 a 21/07



- 19/07 a 21/07 GP da Bélgica - 26/07 a 28/07



Agosto

GP da Holanda - 23/08 a 25/08



Setembro



GP da Itália - 30/08 a 01/09



GP do Azerbaijão - 13/09 a 15/09



- 13/09 a 15/09 GP de Singapura - 20/09 a 22/09



Outubro

*GP dos Estados Unidos - 18/10 a 20/10



- 18/10 a 20/10 GP do México - 27/10 a 27/10



Novembro



*GP do Brasil - 01/11 a 03/11



- 01/11 a 03/11 GP de Las Vegas - 21/11 a 23/11



Dezembro

*GP do Catar - 29/11 a 01/12



- 29/11 a 01/12 GP de Abu Dhabi - 06/12 a 08/12

*Corridas Sprint