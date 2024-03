Fórmula 1 hoje (21/03) horário: saiba que horas começa o treino livre 1 do GP da Austrália

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Fórmula 1 2024 retorna para a terceira etapa da temporada. As atividades do GP da Austrália, no Circuito Albert Park, em Melbourne, começam na noite desta quinta-feira (21).

O atual vencedor da prova é Max Verstappen. A última edição foi marcada por cinco paralisações, três bandeiras vermelhas e quatro relargadas. Dos 20 pilotos, só 12 concluíram.

Em 2022, o traçado perdeu 23 metros e ganhou uma reta onde eram as curvas 9 e 10. Os organizadores prometem proibir acessos indevidos, para evitar a invasão do ano passado.

Pilotos confirmados:

RBR: Max Verstappen e Sergio Pérez



Ferrari: Charles Leclerc



Mercedes: Lewis Hamilton e George Russell



e George Russell Alpine: Esteban Ocon e Pierre Gasly



McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri



Sauber (ex-Alfa Romeo): Valtteri Bottas e Guanyu Zhou



Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll



Haas: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg



RB (ex-AlphaTauri): Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo



Williams: Alex Albon e Logan Sargeant

PROGRAMAÇÃO GP DA AUSTRÁLIA FÓRMULA 1

Aqui, confira a programação do GP da Austrália. Devido ao horário de verão da Austrália, que termina apenas em abril, as horas dos inícios das provas no Brasil serão diferentes do comum.

Treino livre 1

Data: 21 de março (quinta-feira).

Hora: 22h30 (horário de Brasília).

Transmissão: BandSports e F1TV.

Treino livre 2

Data: 22 de março (sexta-feira).

Hora: 02h (horário de Brasília).

Transmissão: BandSports e F1TV.

Treino livre 3

Data: 22 de março (sexta-feira).



Hora: 22h30 (horário de Brasília).



Transmissão: BandSports e F1TV.

Treino classificatório

Data: 23 de março (sábado).

Hora: 02h (horário de Brasília).

Transmissão: Band, BandSports e F1TV.

Corrida

Data: 24 de março (domingo).

Hora: 01h (horário de Brasília).

Transmissão: Band, BandSports e F1TV.

CALENDÁRIO FÓRMULA 1 2024

Em seguida, a Fórmula 1 2024 seguirá para o Grande Prêmio do Japão, em 7 de abril. A atual temporada promete ser a maior temporada da história da categoria com 24 rodadas.

Fevereiro



GP do Bahrein - Max Verstappen



Março



GP da Arábia Saudita - Max Verstappen



GP da Austrália - 22/03 a 24/03



Abril



GP do Japão - 05/04 a 07/04



GP da China - 19/04 a 21/04*



Maio



GP de Miami - 03/05 a 05/05*



GP da Emilia-Romagna - 17/05 a 19/05



GP de Mônaco - 24/05 a 26/05



Junho



GP do Canadá - 07/06 a 09/06



GP da Espanha - /06 a 23/06



GP da Áustria - 28/06 a 30/06*



Julho



GP da Inglaterra - 05/07 a 07/07



GP da Hungria - 19/07 a 21/07



GP da Bélgica - 26/07 a 28/07



Agosto



GP da Holanda - 23/08 a 25/08



Setembro



GP da Itália - 30/08 a 01/09



GP do Azerbaijão - 13/09 a 15/09



GP de Singapura - 20/09 a 22/09



Outubro



GP dos Estados Unidos - 18/10 a 20/10*



GP do México - 27/10 a 27/10



Novembro



GP do Brasil - 01/11 a 03/11*



GP de Las Vegas - 21/11 a 23/11



Dezembro



GP do Catar - 29/11 a 01/12*

GP de Abu Dhabi - 06/12 a 08/12



Corridas Sprint*