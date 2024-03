Fórmula 1 onde assistir ao vivo: Saiba horário e onde acompanhar ao vivo o GP da Austrália

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Fórmula 1 está de volta e neste final de semana viveremos as emoções do Grande Prêmio da Austrália que acontece entre os dias 22, 23 e 24 de março. A corrida acontecerá às 01h (horário de Brasília), no Circuito de Albert Park, em Melbourne, colocará os melhores pilotos do mundo nas pistas.

Atual vencedor da etapa, Max Verstappen chega novamente como o grande favorito, devendo vencer novamente. Já a terceira etapa deve promover a recuperação do heptacampeão mundial, Lewis Hamilton no seu novo carro W15.

Confira a programação do GP da Austrália

Quinta-feira, 21 de março



Treino livre 1: 22h30

Sexta-feira, 22 de março



Treino livre 2: 2h



Treino livre 3: 22h30

Sábado, 23 de março



Classificação: 2h

Domingo, 24 de março



Corrida: 1h

Onde assistir

A corrida oficial e a classificação do GP da Austrália serão transmitidas ao vivo pela Band, TV aberta para todo o país. Já os treinos livres poderão ser acompanhados pela BandSports, TV fechada, BandPlay, streaming e Band.com.br, site oficial da emissora.