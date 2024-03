Grande Prêmio da Austrália de F1: Vai passar na Band? É de madrugada? Saiba horários e onde assistir a Fórmula 1 ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após dois fins de semanas de corrida, com os GP do Bahrein e da Arábia Saudita, a Fórmula 1 fez a sua primeira "pausa" em 2024 no último final de semana e agora, vai ter que encarar uma sequência de três etapas que acontecerão na madrugada brasileria.

A primeira delas é o GP da Austrália, que acontece entre a noite desta quinta-feira (21) e vai até madrugada do domingo (24), no Albert Park, em Melbourne.

Confira, a seguir, a agenda de horários do GP da Austrália bem como as opções para onde assistir cada uma das sessões:



Agenda de Transmissão ao vivo do GP da Austrália de Fórmula 1

Quinta-feira (21/03)

Treino Livre 1: 22h30, horário de Brasília - Bandsports , Band.com.br e Bandplay

Sexta-feira (22/03)



Treino Livre 2: 2h da madrugada, horário de Brasília - Bandsports , Band.com.br e Bandplay

Treino Livre 3: 22h30, horário de Brasília - Bandsports , Band.com.br e Bandplay

Sábado (23/03)

Qualificação: 2h da madrugada, horário de Brasília - Band , Bandsports , Band.com.br e Bandplay



Domingo (24/03)

Corrida: 1h da madrugada, horário de Brasília - Band , Bandsports , Band.com.br e Bandplay

Classificação da Fórmula 1 2024

Pilotos



Max Verstappen (Red Bull) - 51 pontos

Sergio Perez (Red Bull) - 36 pontos Charles Leclerc (Ferrari) - 28 pontos George Russell (Mercedes) - 18 pontos Oscar Piastri (McLaren) - 16 pontos Carlos Sainz (Ferrari) - 15 pontos Fernando Alonso (Aston Martin) - 12 pontos

Lando Norris (McLaren) - 12 pontos Lewis Hamilton (Mercedes) - 8 pontos Oliver Bearman (Ferrari) - 6 pontos Nico Hülkenberg (Haas) - 1 ponto

Lance Stroll (Aston Martin) - 1 ponto Alexander Albon (Williams) - 0 ponto

Guanyu Zhou (Kick Sauber) - 0 ponto Kevin Magnussen (Haas) - 0 ponto Daniel Ricciardo (RB) - 0 ponto Esteban Ocon (Alpine) - 0 ponto

Yuki Tsunoda (RB) - 0 ponto

Logan Sargeant (Williams) - 0 ponto

Valtteri Bottas (Kick Sauber) - 0 ponto

Pierre Gasly (Alpine) - 0 ponto

Construtores