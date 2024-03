Fórmula 1 horário hoje: saiba que horas começa o treino livre 3 e a classificação para a corrida do GP da Austrália

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na noite desta sexta-feira (22) e durante a madrugada do sábado (23), acontecem o treino livre 3 e treino classificatório para definir o grid de largada do GP da Austrália de Fórmula 1.

As atividades acontecem no Circuito Albert Park, em Melbourne. Os dois primeiros treinos tiveram domínio de Leclerc, Sainz e Verstappen. O holandês venceu a corrida do ano passado.

A última edição foi marcada por cinco paralisações, três bandeiras vermelhas e quatro relargadas. Dos 20 pilotos que iniciaram a prova, apenas 12 conseguiram concluir a disputa.

Leia Também Classificação da Fórmula 1 2024: Veja pontuação do Campeonato de Pilotos e Construtores

Em 2022, o traçado perdeu 23 metros e ganhou uma reta onde eram as curvas 9 e 10. Aqui, saiba os horários dos treinos. Além disso, veja onde assistir e calendário completo.

Pilotos confirmados nos treinos:

RBR: Max Verstappen e Sergio Pérez



Ferrari: Charles Leclerc



Mercedes: Lewis Hamilton e George Russell



Alpine: Esteban Ocon e Pierre Gasly



McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri



Sauber (ex-Alfa Romeo): Valtteri Bottas e Guanyu Zhou



Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll



Haas: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg



RB (ex-AlphaTauri): Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo



Williams: Alexander Albon

Devido ao forte acidente de Albon, que teve o carro destruído, a Williams resolveu tirar Logan Sargeant da disputa e dar o carro dele para o tailandês, pois a equipe não tem carro reserva.



HORÁRIOS F1 HOJE (22 E 23 DE MARÇO)

A seguir, confira a programação do GP da Austrália. Como o país da Oceania está no horário de verão, as provas no Brasil acontecem um hora mais cedo. Fique atento para não perder!

Treino livre 3

Data: 22 de março (sexta-feira).



Hora: 22h30 (horário de Brasília).



Transmissão: BandSports e F1TV.

Treino classificatório

Data: 23 de março (sábado).

Hora: 02h (horário de Brasília).

Transmissão: Band, BandSports e F1TV.

TRANSMISSÃO F1 BAND E BANDSPORTS?



Treino livre 3

BandSports e F1TV.

Treino classificatório

Band, BandSports e F1TV.

CALENDÁRIO FÓRMULA 1 2024

Após o GP da Austrália, a Fórmula 1 seguirá para o GP do Japão, marcado para o dia 7 de abril. A atual temporada é a maior da história da categoria, com 24 rodadas.

Fevereiro



GP do Bahrein - Max Verstappen



Março



GP da Arábia Saudita - Max Verstappen



GP da Austrália - 22/03 a 24/03



Abril



GP do Japão - 05/04 a 07/04



GP da China - 19/04 a 21/04*



Maio



GP de Miami - 03/05 a 05/05*



GP da Emilia-Romagna - 17/05 a 19/05



GP de Mônaco - 24/05 a 26/05



Junho



GP do Canadá - 07/06 a 09/06



GP da Espanha - /06 a 23/06



GP da Áustria - 28/06 a 30/06*



Julho



GP da Inglaterra - 05/07 a 07/07



GP da Hungria - 19/07 a 21/07



GP da Bélgica - 26/07 a 28/07



Agosto



GP da Holanda - 23/08 a 25/08



Setembro



GP da Itália - 30/08 a 01/09



GP do Azerbaijão - 13/09 a 15/09



GP de Singapura - 20/09 a 22/09



Outubro



GP dos Estados Unidos - 18/10 a 20/10*



GP do México - 27/10 a 27/10



Novembro



GP do Brasil - 01/11 a 03/11*



GP de Las Vegas - 21/11 a 23/11



Dezembro



GP do Catar - 29/11 a 01/12*

GP de Abu Dhabi - 06/12 a 08/12



Corridas Sprint*