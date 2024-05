Onde assistir o GP de Miami: Confira horários, dias e onde acompanhar a sexta etapa da Fórmula 1

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Chega de saudade! Após uma semana sem corrida, neste final de semana entre os dias 03, 04 e 05 de maio acontecerá o Grande Prêmio de Miami, sexta etapa da temporada 2024 da Fórmula 1.

Com um dos circuitos mais esperados, os pilotos das escuderias poderão mostrar todo seu desempenho na pista do Miami International Autodrome. Vale ressaltar que o atual tricampeão mundial, Max Verstappen é o favorito para repetir o feito de 2023 e vencer a corrida em Miami.

Onde assistir

Todas as emoções do GP de Miami que ocorrerá no domingo (05), será transmitido pela Band, TV aberta e BandSports, TV fechada, assim como a corrida classificatória que ocorre no sábado.

Já as emoções dos treinos livres 1, 2 e 3 que acontecerão nesta sexta e sábado, serão transmitidos pelo BandSports, TV fechada e Band Play, serviço de streaming da emissora, que possui os direitos de transmissões exclusivos da competição.

Horários dos eventos do GP de Miami

Sexta-feira, 3 de maio

13h30 - Treino livre 1 (Bandsports, Band.com.br e Bandplay)



17h30 - Classificação sprint (Bandsports, Band.com.br e Bandplay)



Sábado, 4 de maio

13h - Corrida sprint (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)



17h - Classificação (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)



Domingo, 5 de maio

17h - Corrida (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)