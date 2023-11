TRANSMISSÃO SBT AO VIVO: Assista MILAN X PSG ao vivo e online hoje, 07/11

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Mais um dia de jogão no futebol europeu! O PSG tem duelo marcado diante do Milan, nesta terça-feira (7), pela quarta rodada da Fase de Grupos da UEFA Champions League.

As equipes se enfrentam nesta tarde no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (Itália), a partir das 17h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta.

Ficha do jogo: Milan x PSG

4º Rodada da Fase de Grupos da UEFA Champions League

Local : Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (Itália).

: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (Itália). Dia : 7 de novembro, terça-feira.

: 7 de novembro, terça-feira. Horário : 17h, horário de Brasília.



: 17h, horário de Brasília. Onde assistir ao vivo: SBT, TNT e HBO Max.

Confira também, na matéria:

Transmissão ao vivo e online

Escalações prováveis

Qual canal vai passar o jogo do Braga x Real Madrid

TRANSMISSÃO AO VIVO: Acompanhe Milan x PSG ao vivo e online

O site oficial do SBT transmite o duelo ao vivo e online. Clique no LINK para acessar o site ou acompanhe abaixo:

ESCALAÇÕES: Milan x PSG

Milan: Maignan; Thiaw, Theo Hernández, Tomori e Calabria; Musah, Loftus-Cheek, Tijani Reijnders; Pulisic, Giroud e Rafael Leão. Técnico: Stefano Pioli.



PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernández; Zaire-Emery, Ugarte e Vitinha; Kang-in Lee, Kolo Muani e Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Qual canal vai passar o jogo do Milan x PSG ao vivo?

O SBT, na TV aberta, a TNT, na TV fechada, e a plataforma de streaming HBO Max transmitem Milan x PSG ao vivo e online.