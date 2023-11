TRANSMISSÃO CRICIÚMA X ABC HOJE (07) AO VIVO: Vai passar na BAND? Veja horário, escalações e onde assistir ao vivo o jogo da Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Criciúma e ABC se enfrentam na noite desta terça-feira (07/11), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. A partida será válida pela 35ª rodada do Brasileirão Série B. A transmissão da partida ficará por conta do Premiere, pay-per-view.

Embalado na competição, o Criciúma tenta voltar ao G4 e permanecer na luta pelo acesso, e para garantir os três pontos, chegará com força máxima em campo, além da arquibancada que promete estar cheia.

Lanterna e rebaixado, o ABC apenas cumpre tabela, mas mesmo assim, promete atrapalhar a vida dos adversários antes do fim da competição.

Onde assistir

A partida entre Criciúma e ABC que acontece nesta terça (07), será transmitida ao vivo pelo Premiere, pay-per-view.

Dados da partida

Horário: 21h30 (horário de Brasília).



(horário de Brasília). Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.



Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Árbitro da partida: Arthur Gomes Rabelo.



Arthur Gomes Rabelo. Árbitro do VAR: Philip Georg Bennett.



Philip Georg Bennett. Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Arilson, Rômulo, Fellipe Mateus e Claudinho; Hygor e Eder.

ABC: Michael; Gedeilson, Habraão, Fabrício e Romário; Daniel, Nathan Melo e Thonny Anderson; Fábio Lima, Wallyson e Welliton.