ASSISTIR JOGO DO REAL MADRID AO VIVO COM IMAGEM ONLINE HOJE (08/10)? REAL MADRID X BRAGA onde assistir ao vivo? Veja TRANSMISSÃO NO YOUTUBE GRÁTIS

Na tarde desta quarta-feira (8), a Champions League volta com mais uma rodada para botar fogo na sua televisão. Entre os jogos mais aguardados está:



REAL MADRID X BRAGA:

Os times jogam no Santiago Bernabéu, na Espanha

A partida é válida pela 4ª rodada

REAL MADRID HOJE: 1° colocado, com 9 pontos



BRAGA HOJE: 3° colocado, com 3 pontos



Com 100% de aproveitamento e na liderança do Grupo C, com nove pontos. Nos primeiros três jogos, venceu o Union Berlin por 1x0, o Napoli por 3x2 e o Braga por 2x1.

Santiago Bernabéu é a casa do Real Madrid - DIVULGAÇÃO/UEFA

ESCALAÇÃO DO REAL MADRID:

Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Joselu, Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

JOGO DO REAL MADRID AO VIVO: ONDE ASSISTIR ONLINE E GRÁTIS?

Real Madrid e Braga jogam com transmissão ao vivo e exclusiva com imagens pelo TNT Sports e HBO Max.

O jogo será transmitido ao vivo, online e de graça, por áudio, no Youtube :