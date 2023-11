ONDE ASSISTIR INTERNACIONAL X FLUMINENSE HOJE (08) AO VIVO: Vai passar na RBS TV? Veja horário, escalações e ONDE ASSISTIR AO VIVO o jogo do Brasileirão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Internacional e Fluminense se enfrentam na noite desta quarta-feira (08/11), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida será válida pela 33ª rodada do Brasileirão Série A, com transmissão ao vivo do Premiere, pay-per-view.

Ocupando a 11ª posição da tabela, o Internacional chega ao confronto com força máxima e com o apoio dos seus torcedores para ficar com os três pontos, subindo na classificação, além de cavar uma vaga em alguma competição continental.

Após conquistar o título da Libertadores, o Fluminense vem tranquilo apenas para cumprir o restante da tabela, mas utilizará o tempo para se preparar para o Mundial que acontecerá no final do ano.

Onde assistir

A partida entre Inter e Fluminense que acontece nesta quarta (08), será transmitida ao vivo pelo Premiere, pay-per-view.

Dados da partida

Horário: 19h (horário de Brasília).



(horário de Brasília). Local: Beira-Rio, em Porto Alegre.



Beira-Rio, em Porto Alegre. Árbitro da partida: Caio Max Augusto Vieira.



Caio Max Augusto Vieira. Árbitro do VAR: Roger Goulart.



Roger Goulart. Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações

Inter: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e John Kennedy.