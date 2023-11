ONDE VAI PASSAR SÃO PAULO X RB BRAGANTINO HOJE (08) AO VIVO: Vai passar na GLOBO? Saiba horário, escalações e ONDE ASSISTIR AO VIVO o jogo da Série A

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na noite desta quarta-feira (08/11), São Paulo e Bragantino se enfrentam às 20h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. A partida será válida pela 33ª rodada do Brasileirão Série A, com transmissão ao vivo do Premiere, pay-per-view.

Na 10ª posição da tabela, o São Paulo deseja acabar de vez com as chances do rebaixamento e para isso, terá o apoio dos seus torcedores para ficar com os três pontos, subindo na classificação. O soberano irá comandar a partida na casa do peixe, pelo fato do Morumbi está sendo preparado para receber uma série de shows.

Já o Bragantino que atualmente está na 3ª colocação, permanece na briga pelo título inédito e para assumir a liderança provisória, tentará surpreender o adversário.

Onde assistir

O confronto entre São Paulo e Bragantino que acontecerá na noite desta quarta (08), será transmitida ao vivo pelo Premiere, pay-per-view.

Dados da partida

Horário: 20h (horário de Brasília).



(horário de Brasília). Local: Vila Belmiro, em São Paulo.



Vila Belmiro, em São Paulo. Árbitro da partida: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA).



Flavio Rodrigues de Souza (FIFA). Árbitro do VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA).



Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA). Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato; Luciano e David .

Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Mosquera, Helinho e Eduardo Sasha.