A SBT VAI TRANSMITIR O JOGO DO SÃO PAULO HOJE (08/10)? SÃO PAULO X BRAGANTINO ONDE ASSISTIR AO VIVO? Qual canal vai passar o JOGO DO SÃO PAULO? Confira horário e mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Série A do Brasileirão

ALERTA DE JOGO IMPORTANTE! O São Paulo enfrenta o Bragantino, no Morumbi, na noite desta quarta-feira (8), pela 33ª rodada da Série A do Brasileirão.

Hoje o time da capital está na 10ª posição com 42 pontos, enquanto a equipe do interior ocupa o 3° lugar com 58 somados até o momento.

Na última rodada, o tricolor venceu o Cruzeiro por 1x0, no Morumbi. Já os red bulls venceram o Corinthians por 1x0, no Nabi Abi Chedid.

QUAL CANAL VAI PASSAR O JOGO DO SÃO PAULO?

Premiere

ESCALAÇÕES DE SÃO PAULO X BRAGANTINO:

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo, Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, James Rodríguez (Luciano), Wellington Rato; Erison e David. Técnico: Dorival Júnior.

BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado (Aderlan), Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Mosquera, Helinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.