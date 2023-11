Onde assistir Flamengo x Palmeiras hoje (08) ao vivo: Vai passar na Globo? Veja horário, escalações e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Palmeiras e Flamengo entram em campo na noite desta quarta-feira (08/11), às 21h30 (horário de Brasília), jogo que acontecerá no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida será válida pela 33ª rodada do Brasileirão Série A, com transmissão ao vivo da TV Globo, TV aberta e Premiere, pay-per-view, para todo o país.

Na 6ª colocação da tabela, o Flamengo conseguiu acabar com o momento turbulento que vivia ao vencer o Fortaleza na última rodada fora de casa, e agora visando se aproximar das primeiras colocações da competição, chegará com força máxima, além do apoio dos seus torcedores para ficar com os três pontos disputados.

Vice-líder do campeonato, o Palmeiras segue cada vez mais vivo na luta pelo título e para assumir momentaneamente a ponta da tabela, buscará surpreender o adversário conquistando a vitória em um um dos maiores jogos do país.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Palmeiras que acontece nesta quarta (08), será transmitida ao vivo pela TV Globo, TV aberta e Premiere, pay-per-view.

Dados da partida

Horário: 21h30 (horário de Brasília).



(horário de Brasília). Local: Maracanã, no Rio de Janeiro.



Maracanã, no Rio de Janeiro. Árbitro da partida: Rodrigo Jose Pereira de Lima.



Rodrigo Jose Pereira de Lima. Árbitro do VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA).



Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA). Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro.

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick.