Jogos de hoje (11) na Premier League: Saiba onde assistir os jogos do Manchester United, Arsenal e Newcastle ao vivo

A Premier League segue a todo vapor neste final de semana com a 12ª rodada. Neste sábado (11), a bola rola para cinco partidas entre as 9h30 e 14h30. As demais partidas acontecem no domingo (12) entre 11h e 13h30.

No sábado, os destaques estão para o Manchester United, Arsenal, Tottenham e Newcastle em ação. Confira abaixo os jogos, horários e onde assistir ao duelos da Premier League deste final de semana.

Jogos da Premier League

Sábado, 11 de novembro

9h30 - Wolverhampton x Tottenham - ESPN e Star+

12h - Manchester United x Luton Town - ESPN e Star+

12h - Arsenal x Burnley - Star+

12h - Crystal Palace x Everton - Star+

14h30 - Bournemouth x Newcastle - ESPN e Star+

Domingo, 12 de novembro

11h - Brighton x Sheffield United - Star+

11h - West Ham x Nottingham Forest - ESPN e Star+

11h - Aston Villa x Fulham - Star+

11h - Liverpool x Brentford - Star+

13h30 - Chelsea x Manchester City - ESPN e Star+