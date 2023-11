Bragantino x Botafogo ao vivo: Horário, escalações e onde assistir ao vivo grátis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clima de final! O Botafogo visita o Red Bull Bragantino, neste domingo (12), em confronto direto valendo a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) pela 34ª rodada.

O Botafogo vive mau momento após sequência de resultados negativos. Com o técnico Lúcio Flávio em seu último ato como comandante do elenco, o Glorioso busca virar a chave para os últimos seis jogos da temporada.

A equipe carioca ainda é a líder da competição, com 59 pontos e depende apenas dela para garantir o título da Série A. Na cola do Botafogo, estão o Grêmio e Palmeiras com os mesmos 59 pontos, mas com um jogo a mais.

O Red Bull Bragantino também depende apenas dele. Com 58 pontos somados, o time de Bragança Paulista também está com um jogo a menos e pode se tornar o favorito ao título caso desbanque o Botafogo neste final de semana.

Classificação atualizada da Série A

Ficha do Jogo: Red Bull Bragantino x Botafogo

34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: Domingo, 12 de novembro

Domingo, 12 de novembro Horário: 16h, horário de Brasília

16h, horário de Brasília Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista-SP.

Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista-SP. Onde assistir ao vivo: Globo e Premiere.

Escalações: Bragantino x Botafogo

Provável escalação do Bragantino:

Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Talisson, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Provável escalação do Botafogo:

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Carlos Eduardo; Júnior Santos, Victo Sá e Tiquinho. Técnico: Lúcio Flávio.

Onde assistir Bragantino x Botafogo ao vivo

A bola rola para Bragantino x Botafogo ao vivo na Rede Globo (na TV aberta) e no canal Premiere (pay-per-view).