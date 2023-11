Barcelona x Alavés onde assistir ao vivo: Veja horário e escalações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Barcelona retorna aos gramados de La Liga neste domingo (12), em duelo marcado diante do Alavés pela 13ª rodada. A bola rola na Catalunha a partir das 12h15 (horário de Brasília) com transmissão ao vivo do Star+ (streaming).

Na briga pela liderança, o clube catalão entra em campo para tentar se aproximar do líder Girona. O Barcelona é o 3º colocado com 27 pontos, estando a quatro pontos do novo clube do Grupo City.

O Alavés vive situação diferente, na segunda página da tabela. A equipe é a 14ª colocada, com apenas 12 pontos somados, mas pode subir até três posições em caso de vitória neste final de semana.

Ficha do jogo: Barcelona x Alavés

13ª rodada de La Liga (Campeonato Espanhol)

Data: 12 de novembro, domingo.

12 de novembro, domingo. Horário: 12h15, horário de Brasília.

12h15, horário de Brasília. Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.

Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona. Onde assistir ao vivo: Star+.

Escalações: Barcelona x Alavés

Provável escalação do Barcelona:

Ter Stegen; Ronald Araújo, Christensen, Martínez; Cancelo, Gavi, Gundogän, Fermín López, Baldé; Ferran Torres e João Félix (Raphinha). Técnico: Xavi Hernández.

Provável escalação do Alavés:

Sivera; Gorosabel, Abqar, Sedlár, Javi López; Guevara, Blanco, Guridi, Rioja, Hagi; Kike. Técnico: Luis Garcia Plaza.



Onde assistir Barcelona x Alavés ao vivo

A bola rola com transmissão ao vivo da plataforma de streaming Star+.