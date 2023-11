Onde assistir Bayern de Munique x Heidenheim ao vivo: Saiba horário, escalações e onde assistir ao vivo o jogo da Bundesliga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bayern de Munique e Hidenheim se enfrentam na manhã deste sábado (11/11), às 11h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique. A partida será válida pela 11ª rodada da Bundesliga, com transmissão ao vivo do OneFootball, pay-per-view e CazéTV, canal no Youtube.

Buscando assumir a liderança da competição, o Bayern chega com força máxima na luta pelos três pontos e para isso, terá o apoio dos seus torcedores para ficar com o resultado simples, mas o suficiente para subir.

Na 13ª posição da tabela, o Heidenheim tentam surpreender o poderoso adversário e para se afastar de vez da zona de rebaixamento mostrará que vem para vencer.

Onde assistir

A partida entre Bayern e Heidenheim que acontece neste sábado (11), será transmitido ao vivo pelo OneFootball, pay-per-view e Cazé TV, no Youtube.

Dados da partida

Horário: 11h30 (horário de Brasília).



(horário de Brasília). Local: Allianz Arena, em Munique.



Allianz Arena, em Munique. Onde assistir: OneFootball (pay-per-view) e Cazé TV, canal no Youtube.

Prováveis escalações

Bayern: Neuer; Mazraoui, Upamecano, Min-Jae Kim e Davies; Goretzka e Laimer; Thomas Müller, Sané e Coman; Harry Kane.

Heidenheim: Kevin Müller; Traorpe, Gimber, Mainka e Theuerkauf; Beck e Maloney; Dinkçi, Schöppner e Beste; Kleindienst.