Onde assistir Manchester United x Luton Town hoje (11) ao vivo: Saiba horário, escalações e onde assistir ao vivo o jogo da Premier League

Partida acontecerá neste sábado (11), em Manchester; Confira todas as informações

Na tarde deste sábado (11/11), Manchester United e Luton Town se enfrentam às 12h (horário de Brasília), no Old Trafford, em Manchester. O duelo será válido pela 12ª rodada da Premier League. O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo pela ESPN, TV fechada e Star+, serviço de streaming.

Na 8ª posição da tabela, o United vive um momento turbulento neste início de temporada, o que vem desagradando a muitos. Mas para começar um rápida recuperação, os Red Devils chegarão com força máxima e com o apoio dos seus torcedores para ficar com a vitória.

Buscando se afastar da zona de rebaixamento, o Luton Town que atualmente ocupa a 17ª posição, tentará surpreender o adversário e conquistar os três pontos.

Onde assistir

A partida entre United e Luton Town que acontece na tarde deste sábado (11), será transmitido ao vivo pela ESPN, TV fechada e Star+, serviço de streaming.

Dados da partida

Horário: 12h (horário de Brasília).



(horário de Brasília). Local: Old Trafford, em Manchester.



Old Trafford, em Manchester. Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Star+ (serviço de streaming).

Prováveis escalações

United: André Onana; Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Harry Maguire e Diogo Dalot; Scott McTominay e Christian Eriksen; Facundo Pellistri, Bruno Fernandes e Marcus Rashford; Rasmus Hojlund

Luton Town: Thomas Kaminski; Issa Kaboré, Teden Mengi, Tom Lockyer, Gabriel Osho e Alfie Doughty; Ross Barkley, Marvelous Nakamba e Tahith Chong; Elijah Adebayo e Carlton Morris