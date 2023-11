Onde vai passar Vitória x Porto em Directo: Saiba horário, escalações e onde assistir em directo o jogo do Campeonato Português

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na tarde deste sábado (11/11), Vitória Guimarães recebe o Porto para duelarem às 17h30 (horário de Brasília)/ 20h30 (horário de Lisboa), no Estádio Dom Afonso Henrique, em Guimarães. O confronto será válido pela 11ª rodada do Campeonato Português, com transmissão ao vivo da ESPN 4, TV fechada e Star+, serviço de streaming (para os brasileiros). Para os torcedores portugueses, o duelo será transmitido pelo Sport TV 1, TV fechada.

Na 5ª colocação da classificação, o Vitória Guimarães tenta retomar ao bom momento em que vivia e para isso acontecer, terá o apoio dos seus torcedores para conquistar os três pontos e subir na tabela.

Buscando se aproximar da liderança, o Porto que ocupa a 3ª posição na tabela, tenta surpreender o adversário, chegando com força máxima para ficar com a vitória.

Onde assistir

A partida entre Vitória SC e Porto que acontece neste sábado (11), será transmitido ao vivo no Brasil pela ESPN 4, TV fechada e Star+, serviço de streaming. Os portugueses poderão acompanhar ao vivo com o Sport TV 1, TV fechada.

Dados da partida

Horário: 17h30 (horário de Brasília).

(horário de Brasília). Local: Estádio Dom Afonso Henrique, em Guimarães.



Estádio Dom Afonso Henrique, em Guimarães. Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Star+ (serviço de streaming) para o Brasil . Em Portugal , a transmissão ficará por conta do Sport TV 1 (TV fechada).

Prováveis escalações

Vitória: Varela; Fernandes, Silva e Ribeiro; Gaspar, Händel, Dani Silva e Mangas; Jota Silva, João Mendes e André Silva.

Porto: Diogo Costa; João Mario, Pepe, Carmo, Sánchez; Conceição, Eustáquio, Varela e Pepê; Taremi e Evanilson.