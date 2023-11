TRANSMISSÃO FLAMENGO X FLUMINENSE HOJE (11) AO VIVO: O FLA-FLU vai passar na GLOBO? Veja horário, escalações e ONDE ASSISTIR AO VIVO o jogo do Brasileirão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O último clássico carioca do ano acontecerá na noite deste sábado (11/11), quando Flamengo e Fluminense entrarão no campo às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série A. O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere, pay-per-view.

O ano de 2023 deve ser esquecido para o Flamengo, já que mesmo com um elenco fantástico, a equipe perdeu todos os títulos que disputou. Porém para a temporada terminar digna, o Mengão chegará com força máxima para garantir uma vaga na próxima temporada da Libertadores, tendo o apoio dos seus torcedores para conquistar os três pontos.

Na 8ª colocação da competição, o Fluminense apenas cumpre tabela, já que ao conquistar o título continental, garantiu uma vaga em 2024, mas para continuar fazendo história, promete surpreender o adversário, mostrando os motivos que o levarão à glória eterna.

Onde assistir

O FLA-FLU que acontece na tarde deste sábado (11), será transmitido ao vivo para todo o Brasil pelo Premiere, pay-per-view.

Dados da partida

Horário: 18h30 (horário de Brasília).



(horário de Brasília). Local: Maracanã, no Rio de Janeiro.



Maracanã, no Rio de Janeiro. Árbitro da partida: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)



Wilton Pereira Sampaio (FIFA) Árbitro do VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)



Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA) Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Flamengo na lista? Confira quais os clubes mais rejeitados do Brasil: