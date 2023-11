Assista Coritiba x Cruzeiro ao vivo: Veja horário, escalações e onde assistir ao vivo o jogo da Série A

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com ambas as equipes buscando sair da zona de rebaixamento, partida acontece neste sábado (11)

Coritiba e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (11/11), às 16h (horário de Brasília), na Vila Capanema, em Curitiba. A partida será válida pela 34ª rodada do Brasileirão Série A, com transmissão ao vivo do Premiere, pay-per-view.

Vindo de uma vitória expressiva fora de casa, o Coritba mantém a esperança de sair da zona de rebaixamento, mesmo sendo um situação delicada, o time vai com força máxima em busca dos três pontos e terá o apoio dos seus torcedores nas arquibancadas.

Na 17ª colocação na tabela, o Cruzeiro quer sair da área da degola, e para isso, promete surpreender o adversário, mostrando que seu retorno para a Série A permanecerá.

Onde assistir

A partida entre Coritiba e Cruzeiro que acontece neste sábado (11), será transmitida ao vivo pelo Premiere, pay-per-view.

Dados da partida

Horário: 16h (horário de Brasília).



(horário de Brasília). Local: Vila Capanema, em Curitiba.



Vila Capanema, em Curitiba. Árbitro da partida: Braulio da Silva Machado (FIFA).



Braulio da Silva Machado (FIFA). Árbitro do VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA).



Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA). Onde assistir: Premiere, pay-per-view.

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis; Andrey, Bruno Gomes e Sebastián Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva; Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Rafael Elias.