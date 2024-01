Transmissão do jogo do Palmeiras hoje (21): Saiba onde assistir Novorizontino x Palmeiras ao vivo e online grátis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Palmeiras e o Novorizontino se enfrentam pela primeira rodada do Paulistão

Jogo do PALMEIRAS AO VIVO

Novorizontino x Palmeiras é um dos duelos deste domingo (21) pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola para o confronto a partir das 16h, horário de Brasília, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Saiba onde assistir Novorizontino x Palmeiras ao vivo e online grátis

O duelo desta tarde irá contar com transmissão ao vivo da TNT (TV fechada), do HBO Max (streaming), da CazéTV (YouTube) e do Paulistão Play (streaming).

Ficha do Jogo: Novorizontino x Palmeiras

1ª rodada do Campeonato Paulista

Data: domingo, 21 de janeiro

domingo, 21 de janeiro Horário: 16h, horário de Brasília

16h, horário de Brasília Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP) Transmissão: TNT, HBO Max, Cazé TV e Paulistão Play.

Escalação provável do Novorizontino:

João Scapin; Pedro Rinaldi, João Araújo, Dantas e Luisão; Messias, Miguel Contiero e Lucas Café; Romário Pelin, Tavinho e Diego Galo. Técnico: Eduardo Baptista.

Escalação provável do Palmeiras:

Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Bruno Rodrigues. Técnico: Abel Ferreira.