Qual canal vai passar o jogo do Dortmund hoje (20) ao vivo: Veja horário, escalações e onde assistir ao vivo o jogo Colônia x Dortmund pela Bundesliga

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Colônia e Borussia Dortmund se enfrentam na manhã deste sábado (20/01), às 11h30 (horário de Brasília), no RheinEnergieStadion, em Colônia, em jogo válido pela 18ª rodada da Bundesliga 2023/24.

Na zona de rebaixamento da competição, o Colônia entra em campo com força máxima e com o apoio dos seus torcedores para conquistar os três pontos, iniciando sua recuperação.



Atualmente ocupando a 5ª colocação do campeonato, o Dortmund deseja chegar no G4 da tabela para iniciar a pensar no título, e para isso, promete surpreender o adversário, ficando com os três pontos.



Onde assistir

A partida entre Colônia e Dortmund que acontece na manhã deste sábado (20), será transmitido ao vivo pelo OneFootball, pay-per-view e Canal GOAT, no Youtube.

Dados da partida

Horário: 11h30 (horário de Brasília).



(horário de Brasília). Local: RheinEnergieStadion, em Colônia.



RheinEnergieStadion, em Colônia. Árbitro da partida: Daniel Schlager.



Daniel Schlager. Árbitro do VAR: Christian Dingert.



Christian Dingert. Onde assistir: OneFootball (pay-per-view) e Canal GOAT, no Youtube.

Prováveis escalações

Colônia: Schwabe; Carstensen, Hubers, Chabot, Finkgrafe; Huseinbasic, Martel; Thielmann, Kainz, Maina; Tigges.

Dortmund: Kobel; Meunier, Süle, Can, Maatsen; Sabitzer, Ozcan, Brandt; Malen, Füllkrug, Bynoe-Gittens.