Acompanhar de graça Vitória x Bahia de Feira hoje (20) ao vivo: Saiba horário, escalações e onde assistir ao vivo o jogo do Baianão

Disputando a liderança do estadual, equipes entram em campo neste sábado (20)

Neste sábado (20/01), Vitória e Bahia de Feira duelam em jogo que inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Barradão, em Salvador. O confronto será válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano.

Ocupando a 3ª posição na tabela, o Vitória irá enfrentar o adversário direto pela liderança da competição e para isso, terá o apoio dos seus torcedores para ficar com os três pontos disputados.

Líder da competição, o Bahia de Feira promete surpreender o rival em busca da vitória, ficando com a vitória e permanecendo na ponta da tabela.

Onde assistir

A partida entre Vitória e Bahia de Feira que acontece na tarde deste sábado (20), será transmitida ao vivo pelo Canal TVE, no Youtube.

Dados da partida

Horário: 16h (horário de Brasília).



(horário de Brasília). Local: Estádio Barradão, em Salvador.



Estádio Barradão, em Salvador. Árbitro da partida: Eziquiel Sousa Costa.



Eziquiel Sousa Costa. Onde assistir: Canal TVE (no youtube).

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo, Patric Calmon; Dudu, William Oliveira, Matheuzinho; Osvaldo, Iury Castilho e Caio Dantas.

Bahia de Feira: Alan, Felipinho, Zulu, Paulo Paraíba, Cazumba, Cleyton, Abuda, Ronan, Alisson, Arnold e Vitinho.