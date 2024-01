Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em excursão para pré-temporada, o Flamengo está nos Estados Unidos se preparando para entrar em campo em duas partidas amistosas. Neste domingo (21), o Rubro-Negro encara o Philadelphia Union às 16h (de Brasília), no Al Lang Stadium, em Tampa.

Já na próxima semana, no dia 27 (sábado), o Flamengo entra em campo diante do Orlando City. Durante a excursão, o time B do Flamengo - repleta de atletas das categorias de base - entrarão em campo no Brasil pelo Campeonato Carioca.

Jogo do Flamengo nos Estados Unidos: Onde assistir Flamengo x Philadelphia Union ao vivo?

A bola rola com transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Já o duelo contra o Orlando City também irá contar com transmissão da Band, na TV aberta.

A FLA TV também acompanha o confronto ao vivo e online pelo YouTube. Confira abaixo:

Provável Escalação do Philadelphia Union:

Andre Blake; Olivier Mbaizo, Nathan Harriel, Jack Elliott e Damion Lowe; José Martínez, Daniel Gazdag e Alejandro Bedoya; Jack McGlynn, Mikael Uhre e Julián Carranza. Técnico: Jim Curtin.

Provável escalação do Flamengo:

Agustín Rossi; Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Tite.