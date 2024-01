Acompanhe Porto x Moreirense hoje (20) em directo: Saiba horário, escalações e onde assistir em direto o jogo da Liga Portugal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Porto encara o Moreirense neste sábado (20/01), para duelarem às 17h30 (horário de Brasília)/ 20h30 (horário de Lisboa), no Estádio do Dragão, em Porto. A partida terá validade pela 20ª jornada da Liga Portugal.

Na 3ª colocação da tabela, o Porto deseja continuar perto das primeiras colocações e para isso, chegará com força máxima em campo, além das arquibancadas com apoio dos seus torcedores para ficar com os três pontos.

Buscando se aproximar das primeiras colocações da tabela, o Moreirense que ocupa a 6ª colocação, deseja surpreender o adversário, ficando com a vitória encima de uma das equipes favoritas.

Onde assistir

A partida entre Porto e Moreirense que acontecerá neste sábado (20), será transmitida ao vivo pelo Star+, serviço de streaming, para os torcedores brasileiros. Para os adeptos de Portugal, a transmissão ficará por conta do Sport TV, TV fechada.

Dados da partida

Horário: 17h30 (horário de Brasília)/ 20h30 (horário de Lisboa).



(horário de Brasília)/ (horário de Lisboa). Local: Estádio do Dragão, em Porto.



Estádio do Dragão, em Porto. Onde assistir: Star+ (streaming para o Brasil)/ Sport TV (TV fechada para Portugal).

Prováveis escalações

Porto: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Fabio Cardoso, Wendell, Chico Conceição, Stephen Eustáquio, Alan Varela, Wenderson Galeno, Pepê, Evanilson.

Moreirense: Kewin, Dinis Pinto, Maracás, Marcelo, Pedro Amador, Rúben Ramos Ismael, Gonçalo Franco, Joao Camacho, Alanzinho, Pedro Aparício, Kobamelo Kodisang.