Náutico x Maguary ao vivo: Saiba horário, escalações e onde assistir ao vivo o jogo do Náutico no Pernambucano 2024

Timbu deseja manter a invencibilidade no estadual, enquanto o Azulão quer a primeira a primeira vitória

Dia de Timbu! Na tarde deste domingo (21/01), Náutico recebe a equipe do Maguary para disputarem a 3ª rodada do Campeonato Pernambucano 2024. O jogo iniciará às 17h (horário de Brasília), disputado nos Estádio Aflitos, em Recife.

Buscando assumir a liderança do estadual, o Náutico tenta manter a boa sequência mostrada nos primeiros compromissos, para embalar o sonho de mais um título. Para isso, o técnico Allan Aal poderá fazer as primeiras mudanças no time que disputou os dois primeiros jogos, dando descanso aos atletas, e dando ritmos aos recém-chegados.

O adversário será o Maguary, que vem de um empate contra o Petrolina e pretende chegar com força máxima para conquistar a primeira vitória na temporada, colocando como meta ficar nas primeiras posições da competição.

Onde assistir o jogo

A partida entre Náutico e Maguary que acontece neste domingo (21), será transmitido ao vivo para todo o Brasil pelo Canal GOAT, no Youtube. Os torcedores terão a opção de acompanhar pela Rádio Jornal, com narração do Escrete de Ouro.

Dados da partida

Horário: 17h (horário de Brasília).



(horário de Brasília). Local: Estádio dos Aflitos, em Recife.



Estádio dos Aflitos, em Recife. Onde assistir: Canal GOAT , no Youtube.



, no Youtube. Onde acompanhar: Rádio Jornal, narração do Escrete de Ouro .

Prováveis escalações

Náutico: Vagner; Danilo Belão, Guilherme Matos, Rafael Vaz, Luiz Paulo, Lorran, Marcos Júnior, Patrick Allan, Kauan, Leandro Barcia e Evandro.

Maguary: Juliano; Marcelo Ajul, Mateus Henrique, Sandoval, Rychelmy, Maycon Douglas, Ratinho, Esquerdinha, Felipe Sales, Ejaita Ifoni e Bruce Veras.