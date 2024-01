Acompanhe Flamengo x Philadelphia Union hoje (21) ao vivo: Veja horário, escalações e onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo nos Estados Unidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Primeiro amistoso do time rubro-negro acontece neste domingo (21)

Finalizando sua pré-temporada, o Flamengo entrará em campo neste próximo domingo (21), para encarar a equipe do Philadelphia Union pela primeira rodada do FC Séries, nova Flórida Cup. A partida iniciará às 16h (horário de Brasília), disputada no Al Lang Stadium, em Tampa.

Colocando os garotos da base para jogarem o estadual, o Flamengo viajou para os Estados Unidos, onde irá participar do FC Séries, competição que substituiu o Flórida Cup, com o objetivo de preparar melhor seus jogadores para as partidas importantes da temporada e por este motivo, pegará uma equipe que joga a elite americana.

Com o apoio da torcida local, o Philadelphia Union terminou a última temporada na 4ª colocação da Conferência Leste do campeonato nacional e para melhorar seu desempenho em 2024, tentará surpreender a equipe brasileira.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Philadelphia que acontece neste domingo (21), será transmitida ao vivo pelo SporTV, TV fechada. A Band assinou apenas a transmissão do jogo contra o Orlando City, que passará em TV aberta.

Dados da partida

Horário: 16h (horário de Brasília).



(horário de Brasília). Local: Al Lang Stadium, em Tampa.



Al Lang Stadium, em Tampa. Onde assistir: SporTV (TV fechada).



Prováveis escalações

Flamengo: Agustín Rossi; Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro.

Philadelphia Union: Andre Blake; Olivier Mbaizo, Nathan Harriel, Jack Elliott e Damion Lowe; José Martínez, Daniel Gazdag e Alejandro Bedoya; Jack McGlynn, Mikael Uhre e Julián Carranza.