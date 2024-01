Jogo do Fluminense ao vivo online grátis com imagem hoje, 21/01: Saiba onde assistir, escalações e horário de Fluminense x Portuguesa-RJ

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em busca da primeira vitória na temporada, o Fluminense retorna aos gramados neste domingo (21), diante da Portuguesa-RJ, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. A bola rola no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, a partir das 16h (horário de Brasília).

O Tricolor das Laranjeiras entra em campo sem o time principal - que ainda está de férias após participação no Mundial de Clubes da Fifa. Com isso, o time alternativo do Fluminense acabou tropeçando na estreia ao empatar com o Volta Redonda por 1 a 1.

A Portuguesa, por outro lado, vem de vitória por 1 a 0 diante do Bangu, na Ilha do Governador, e busca somar mais uma vitória na competição.

Onde assistir ao vivo e online grátis?

O duelo será transmitido ao vivo na TV aberta, pela Band, além de passar de forma online no Canal GOAT, no YouTube. O duelo também é televisionado pela Bandsports, na TV fechada.

Ficha do Jogo: Fluminense x Portuguesa-RJ

2ª rodada do Campeonato Carioca

Data: domingo, 21 de janeiro, domingo

domingo, 21 de janeiro, domingo Horário: 16h (horário de Brasília);

16h (horário de Brasília); Local: Estádio Moça Bonita, Rio de Janeiro;

Estádio Moça Bonita, Rio de Janeiro; Transmissão: Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e GOAT (YouTube).

Escalações

Provável escalação do Fluminense: Vitor Eudes; Alexandre Jesus, Antônio Carlos, Luan Freitas e Cristiano; Arthur, Felipe Andrade e Gustavo Apis; Isaac, João Neto e Lelê. Técnico: Marcão.

Provável escalação da Portuguesa-RJ: Gerson Dida; Joazi, Pará, Rodolfo, Diego Guerra; Wellington, Anderson Rosa, Nenê Bonilha, João Paulo; Patrick, Romarinho.