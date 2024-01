Qual canal vai transmitir o jogo do Fluminense hoje, 20/01? Saiba onde assistir, escalações e horário de Fluminense x Portuguesa-RJ

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste domingo (21), o Fluminense volta aos gramados na 2ª rodada do Campeonato Carioca, enfrentando a Portuguesa-RJ no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, a partir das 16h (horário de Brasília).

O Tricolor das Laranjeiras, ainda sem o time principal, que está de férias, busca a primeira vitória na temporada após o empate com o Volta Redonda. Já a Portuguesa-RJ, vinda de uma vitória sobre o Bangu, tenta manter o bom desempenho na competição.

Como Assistir Fluminense x Portuguesa-RJ Ao Vivo e Online Grátis?

O confronto terá transmissão na TV aberta pela Band e online no Canal GOAT no YouTube. Além disso, a Bandsports (TV fechada) também transmitirá a partida.

Ficha do Jogo: Fluminense x Portuguesa-RJ

2ª rodada do Campeonato Carioca

Data: domingo, 21 de janeiro

domingo, 21 de janeiro Horário: 16h, horário de Brasília

16h, horário de Brasília Local: Estádio Moça Bonita, Rio de Janeiro

Estádio Moça Bonita, Rio de Janeiro Transmissão: Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e GOAT (YouTube)

Escalações Prováveis

Fluminense:

Vitor Eudes; Alexandre Jesus, Antônio Carlos, Luan Freitas e Cristiano; Arthur, Felipe Andrade e Gustavo Apis; Isaac, João Neto e Lelê. Técnico: Marcão.

Portuguesa-RJ:

Gerson Dida; Joazi, Pará, Rodolfo, Diego Guerra; Wellington, Anderson Rosa, Nenê Bonilha, João Paulo; Patrick, Romarinho.