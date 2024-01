Transmissão Flamengo x Cruzeiro ao vivo: Vai passar na CazéTV? Veja onde assistir ao vivo, horário e escalações para a Copinha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

É hora da semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior e o duelo entre Flamengo e Cruzeiro promete agitar a Arena Barueri nesta segunda-feira (22) às 19h30, horário de Brasília. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere.

Quem avançar enfrentará o vencedor de Corinthians x Novorizontino, marcado também para esta segunda-feira às 21h30. A grande final está agendada para o dia 25 de janeiro, próxima quinta-feira.

O Cruzeiro chega como favorito, detendo a melhor defesa da competição, sofrendo apenas um gol até o momento. A Raposa entra em campo com moral após superar o Coritiba nas quartas de final.

O Flamengo, por sua vez, terá praticamente o Time B do sub-20, com os destaques da base representando o clube no Campeonato Carioca, enquanto o elenco principal está nos EUA. O Rubro-Negro conquistou a vaga nas penalidades, após empate no tempo regulamentar com o Aster.

Ficha do Jogo: Flamengo x Cruzeiro

Semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Data: segunda-feira, 22 de janeiro

segunda-feira, 22 de janeiro Horário: 19h30, horário de Brasília

19h30, horário de Brasília Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Arena Barueri, em Barueri (SP) Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações

Time provável do Flamengo:

Lucas Furtado; Felipe Brian, João Victor, Iago e Caio Garcia; Jean Carlos, Lucyan e Rodriguinho; Wallace Yan, Weliton e Victor Silva. Técnico: Raphael Bahia.

Time provável do Cruzeiro:

Otávio; Dorival (Carlos Gómez), Pedrão, Bruno Alves e João Gabriel; Matheus Xavier, Henrique Silva e Gui Meira; Ruan Índio, Tevis e Fernando. Técnico: Fernando Seabra.