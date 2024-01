Quando é Flamengo x Orlando City? Veja dia, horário e onde assistir ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

JOGO DO FLAMENGO

Após bater o Philadelphia Union por 2 a 0, o Flamengo retorna aos gramados dos Estados Unidos para uma nova partida amistosa pela FC Series (a atual Florida Cup). O Rubro-negro encara o Orlando City no próximo sábado, 27 de janeiro, no Exploria Stadium, em Orlando (EUA).

A bola rola para Orlando City x Flamengo a partir das 15h15, horário de Brasília.

Também no sábado, o Flamengo entra em campo com o time alternativo pelo Campeonato Carioca. Com a bola rolando às 18h, o Rubro-negro encara a Portuguesa-RJ.

Onde assistir ao vivo

O amistoso contará com transmissão ao vivo na TV aberta, fechada e de forma online e gratuita. Confira abaixo:

TV aberta: Band

TV fechada: Sportv

Streaming: TNT Sports (YouTube)

Ficha do Jogo: Orlando City x Flamengo

Amistoso internacional - FC Series

Data: sábado, 27 de janeiro

sábado, 27 de janeiro Horário: 15h15, horário de Brasília

15h15, horário de Brasília Local: Exploria Stadium, em Orlando (EUA)

Exploria Stadium, em Orlando (EUA) Transmissão: Band, SporTV e TNT Sports (YouTube)