Qual canal vai passar o jogo do Coritiba hoje (22)? Veja horário, escalações e onde assistir Coritiba x São Joseense ao vivo

Coritiba x São Joseense é válido pela 2ª rodada do Campeonato Paranaense

O Coritiba retorna aos gramados nesta segunda-feira (22) para enfrentar o São Joseense pela segunda rodada do Campeonato Paranaense. A partida está marcada para as 20h, horário de Brasília, no Estádio Couto Pereira.

Vindo de uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o PSTC, o Coxa busca mais um resultado positivo para se manter na briga pela liderança do campeonato. Enquanto isso, o São Joseense, que sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Cianorte, procura sua primeira vitória na temporada.

Como Assistir ao Vivo:

Coritiba x São Joseense terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming NSports e pelo canal Coxa Prime.

Fabricio Daniel ? Robson ? Éberth ?



Após ótimo contra-ataque coxa-branca, o nosso #PiádoCouto marcou o seu primeiro gol no profissional e sacramentou a vitória do Verdão.



Veja o #CâmeraCoxa completo no nosso YouTube!



???? Rafael Ianoski | Coritiba pic.twitter.com/D80Gc8N4lp

Ficha do Jogo: Coritiba x São Joseense

2ª rodada do Campeonato Paranaense

Data: Segunda-feira, 22 de janeiro

Segunda-feira, 22 de janeiro Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR) Transmissão: NSports e Coxa Prime

Escalações

Time provável do Coritiba: Gabriel (Pedro Morisco); Natanael, Thalisson, Maurício Antônio e Rodrigo Gelado Arilson, Vini Paulista (Matheus Bianqui) e Frizzo; Robson, Figueiredo e Edu (Fabrício Daniel). Técnico: Guto Ferreira.

Time provável do São Joseense: Renan Rocha; André Krobel, Áquila, Filipe Alves e Eltinho; Breno, Tauan e Fernando Gabriel; Messias, Frank e Francis. Técnico: Luciano Gusso.